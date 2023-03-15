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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 марта 2023 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 17:28

Объём товарно-материальных запасов компаний США в январе снизился на 0.1%

Москва, 15 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в январе снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.3% в декабре. Объём продаж товарно-материальных запасов в январе по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1.5% с учетом сезонных колебаний после снижения на 0.6% в декабре.

Соотношение запасов к продажам составило 1.34 в сравнении с 1.27 годом ранее.

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