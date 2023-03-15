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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 марта 2023 г.API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 17:23

API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.2 млн баррелей

Москва, 15 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 10 марта, выросли на 1.2 млн барр., запасы бензина сократились на 4.6 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.9 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.1 млн барр., запасы бензина сократились на 1.2 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.6 млн барр.

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