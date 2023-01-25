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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 января 2023 г.Индекс цен производителей Великобритании в дека...
вчера 10:04

Индекс цен производителей Великобритании в декабре на входе сократился на 1.1% и на выходе на 0.8%

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в декабре сократился на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.2% в ноябре.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.8% .

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в декабре сократился на 0.8% после снижения на 0.1% в ноябре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%.

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