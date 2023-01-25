Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 25 января

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за III квартал;
02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;
03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за IV квартал;
03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;
10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за декабрь;
10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за декабрь;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за январь;
12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за декабрь;
17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за январь;
18:00 мск: Заявление Банка Канады;
18:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
18:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
19:00 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады.