Курс доллара 68.6644   Курс евро 74.2646  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 января 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 25 января

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за III квартал;

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за IV квартал;

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за декабрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за декабрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за январь;

12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за декабрь;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за январь;

18:00 мск: Заявление Банка Канады;

18:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:00 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады.

Другие новости

вчера
11:13
"ИНТЕР РАО" ПОСТОЯННО МОНИТОРИТ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ЕВРОПЕ, ОТМЕЧАЕТ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ РОСТ - ГЛАВА РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ
вчера
10:36
Биржевые цены на газ в Европе слабо снижаются
вчера
10:04
Индекс цен производителей Великобритании в декабре на входе сократился на 1.1% и на выходе на 0.8%
вчера
10:01
Свыше 50 орловских рысаков отправлены из России в КНДР в 2022 г – власти
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 25 января
вчера
08:14
Московский экспортный центр профинансирует 22 бизнес-миссии для предпринимателей в 2023 г
вчера
07:36
Овощи и фрукты из КНР в РФ с 30 января можно будет возить через мост на Амуре - дипмиссия
вчера
06:36
Многодетные семьи Приморья первыми в ДФО получат 1 млн на погашение ипотеки
вчера
05:15
Перестройка мировых рынков топлива после эмбарго ЕС займет минимум полгода - эксперты
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.