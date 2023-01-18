Курс доллара 68.6644   Курс евро 74.2646  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 января 2023 г.Объём промышленного производства в США в декабр...
вчера 17:19

Объём промышленного производства в США в декабре сократился на 0.7%

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в декабре сократился на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.6% в ноябре (пересмотрено с -0.2%).

Аналитики прогнозировали сокращение декабрьского показателя на 0.1%.

По итогам 2022 года объём промышленного производства в США расширился на 1.6%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в декабре составил 78.8% против 79.4% в ноябре. Годом ранее - в декабре 2021 года показатель составлял 78.7%.

В среднем за 1972-2021 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

Другие новости

вчера
18:04
Индекс деловой активности на рынке жилья США в январе неожиданно вырос
вчера
18:02
Объём товарно-материальных запасов компаний США в ноябре вырос на 0.4%
вчера
17:39
"Лукойл" не поставлял топливо с НПЗ в Болгарии на Украину - компания
вчера
17:30
ОБЪЕМ ФНБ ЗА ДЕКАБРЬ СОКРАТИЛСЯ НА 955 МЛРД РУБ - ДО 10,435 ТРЛН РУБ, В ДОЛЛАРАХ УМЕНЬШИЛСЯ НА $38,1 МЛРД, ДО $148,35 МЛРД - МИНФИН РФ
вчера
17:19
Объём промышленного производства в США в декабре сократился на 0.7%
вчера
16:51
Стандарт оказания услуг "все включено" утвержден для российских отелей
вчера
16:37
Индекс цен производителей США в декабре снизился на 0.5%
вчера
16:35
Объём розничных продаж в США в декабре сократился на 1.1%
вчера
16:26
США, продлив освобождение от санкций агропродукции РФ, преследуют свои интересы - эксперт
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.