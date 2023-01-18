Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в декабре сократился на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.6% в ноябре (пересмотрено с -0.2%).

Аналитики прогнозировали сокращение декабрьского показателя на 0.1%.

По итогам 2022 года объём промышленного производства в США расширился на 1.6%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в декабре составил 78.8% против 79.4% в ноябре. Годом ранее - в декабре 2021 года показатель составлял 78.7%.

В среднем за 1972-2021 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.