Индекс цен производителей США в декабре снизился на 0.5%

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в декабре снизился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в ноябре (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали снижение декабрьского показателя на 0.1%.

По итогам 2022 года индекс PPI вырос на 6.2% в сравнении с годовым ростом на 7.3% в ноябре (пересмотрено с +7.4%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 6.8%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в декабре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в ноябре (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали увеличение ноябрьского показателя на 0.1%.

По итогам 2022 года индекс PPI core вырос на 5.5% в сравнении с +6.2% в ноябре.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 5.7%.