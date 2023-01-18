Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в декабре сократился на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.8% после его сокращения на 1.0% ноябре (пересмотрено с (-0.6%).
По итогам 2022 года розничные продажи выросли на 6.0%.
За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в ноябре снизился на 1.1% после сокращения на 0.6% месяцем ранее (пересмотрено с (-0.2%).
Аналитики прогнозировали снижение декабрьского показателя базовых продаж на 0.5%.
По итогам 2022 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 7.0%.