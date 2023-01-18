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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 января 2023 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 18:04

Индекс деловой активности на рынке жилья США в январе неожиданно вырос

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в январе вырос до 35 пунктов в сравнении с 31 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали январский показатель на уровне 31.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора, ниже 50 пунктов – на спад деловой активности в сфере жилищного строительства.

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