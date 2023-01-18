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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 января 2023 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 18:02

Объём товарно-материальных запасов компаний США в ноябре вырос на 0.4%

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в ноябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.2% в октябре (пересмотрено с +0.3%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 0.8% с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.4% в октябре (пересмотрено с +0.8%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.35 в сравнении с 1.26 годом ранее.

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