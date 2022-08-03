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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 августа 2022 г.Объём производственных заказов в США в июне выр...
вчера 17:09

Объём производственных заказов в США в июне вырос на 2%

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в июне вырос на 2.0% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.8% в мае (пересмотрено с +1.6%).

Аналитики прогнозировали рост объёма заказов в промышленности США в июне на 1.3%.

Объём заказов на товары длительного пользования в июне, согласно финальному отчёту, вырос на 2.0% по сравнению с маем, тогда как ранее сообщалось о повышении показателя на 1.9%.

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