Объём производственных заказов в США в июне вырос на 2%

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в июне вырос на 2.0% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.8% в мае (пересмотрено с +1.6%).

Аналитики прогнозировали рост объёма заказов в промышленности США в июне на 1.3%.

Объём заказов на товары длительного пользования в июне, согласно финальному отчёту, вырос на 2.0% по сравнению с маем, тогда как ранее сообщалось о повышении показателя на 1.9%.