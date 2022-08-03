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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 августа 2022 г.Компонента занятости индекса ISM Services США в...
вчера 17:07

Компонента занятости индекса ISM Services США в июле осталась в области спада

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в июле выросла до 49.1 против 47.4 месяцем ранее.

Несмотря на повышение, индикатор остался отрицательной области, продолжив двигаться ниже пороговой отметки 50.0. Это указывает на сокращение найма сотрудников в сфере услуг США в июне.

Напомним, сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.

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