Курс доллара 60.2374   Курс евро 61.1243  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости3 августа 2022 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 4.5 млн барр.

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 29 июля, вырос на 4.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 0.2 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 2.4 млн барр. Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 4.7 млн барр. до 469.9 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 1.0 млн барр. и составили 24.5 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.1 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.2 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.2 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.35 млн барр.

Другие новости

вчера
18:49
"АльфаСтрахование" подтвердило, что здание склада Ozon застраховано в компании
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 4 августа
вчера
18:06
Задержек электричек из-за работы пожарного поезда на складе Ozon в Подмосковье нет - РЖД
вчера
17:41
Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли - на 1,1%, до 426,6 млн баррелей
вчера
17:35
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 4.5 млн барр.
вчера
17:29
Белый дом: решение ОПЕК+ повысить производство нефти - это шаг в правильном направлении
вчера
17:20
Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели
вчера
17:12
Приложение Газпромбанка временно недоступно в Google Play
вчера
17:09
Объём производственных заказов в США в июне вырос на 2%
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.