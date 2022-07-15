Квартальная прибыль инвестиционной компании BlackRock упала на 30%

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская инвестиционная компания BlackRock сообщила о снижении прибыли во II квартале текущего года на 30% до 7.36 долл на акцию по сравнению с годом ранее.

Скорректированная прибыль упала до 1.12 млрд долл или 7.36 долл на акцию с 1.61 млрд долл или 10.45 долл на акцию годом ранее.

Выручка компании сократилась на 6% до 4.53 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль BlackRock на уровне 7.87 долл на акцию и доходы в размере 4.55 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете после публикации квартальной отчетности акции BlackRock подешевели на 1.3%.