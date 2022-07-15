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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июля 2022 г.Квартальная прибыль Citigroup сократилась, а до...
вчера 17:01

Квартальная прибыль Citigroup сократилась, а доходы увеличились

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Citigroup сегодня сообщил о снижении прибыли по итогам за II квартал 2022 года до 4.55 млрд долл или 2.19 долл на акцию по сравнению с 6.19 млрд долл или 2.85 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании увеличились до 19.64 млрд долл по сравнению с 17.75 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали доход в размере 18.4 млрд долл и прибыль 1.68 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Citigroup подорожали на 2.1%.

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