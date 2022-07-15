Объём товарно-материальных запасов компаний США в мае вырос на 1.4%

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в мае вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.3% после увеличения на 1.3% в апреле (пересмотрено с +1.2%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в мае по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.7% с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.6% в апреле (пересмотрено с +0.4%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.30 против 1.29 в апреле в сравнении с 1.27 в мае 2021 года.