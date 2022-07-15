Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США в июле умеренно вырос

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту университета Мичигана, индекс потребительского доверия в США в июле вырос до 51.1 пункта против 50.0 месяцем ранее.

Таким образом, индекс расчёт которого начался в 1970-х годах, отступил от исторического минимума, зафиксированного в июне.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 49.0.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, составил 5.2% в сравнении с 5.3% в июне.