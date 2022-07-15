Wells Fargo сообщил о снижении прибыли и выручки по результатам за II квартал

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Wells Fargo сообщил о росте прибыли по итогам за II квартал 2022 года до 3.12 млрд долл или 0.74 долл на акцию по сравнению с 6.04 млрд долл или 1.38 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы банка сократились до 17.02 млрд долл по сравнению с 20.27 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Wells Fargo в размере 0.8 долл на акцию и доходы на уровне 17.48 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции Wells Fargo подешевели на 3.5%.