Курс доллара 57.8323   Курс евро 57.8851  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июля 2022 г.Квартальная прибыль и выручка UnitedHealth Grou...
вчера 16:20

Квартальная прибыль и выручка UnitedHealth Group увеличились

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания UnitedHealth Group сообщила о росте чистой прибыли по итогам II квартала текущего года до 5.07 млрд долл или 5.34 долл на акцию в сравнении с 4.27 млрд долл или 4/46 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 5.57 долл на акцию.

Выручка компании увеличилась на 12.6% до 80.33 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль UnitedHealth на уровне 5.21 долл на акцию и доходы в размере 79.68 млрд долл.

Компания повысила свой годовой прогноз по скорректированной прибыли на 2022 год с 21.2-21.7 долл на акцию до 21.4-21.9 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции UnitedHealth подорожали на 1.9%.

Другие новости

вчера
16:40
Квартальная прибыль инвестиционной компании BlackRock упала на 30%
вчера
16:37
Боррель заявил, что предложит расширить список персональный санкций против РФ
вчера
16:30
Wells Fargo сообщил о снижении прибыли и выручки по результатам за II квартал
вчера
16:30
Еврокомиссия предлагает запрет на импорт золота из России – документ
вчера
16:20
Квартальная прибыль и выручка UnitedHealth Group увеличились
вчера
16:19
Объём промышленного производства в США в июне сократился на 0.2%
вчера
16:17
САНКЦИИ ЕС НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ НАПРАВЛЕНЫ НА ТОРГОВЛЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ МЕЖДУ ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ И РФ – РЕЛИЗ ЕК
вчера
16:08
Мантуров рассказал о новых целях Минпромторга РФ после назначения на пост вице-премьера
вчера
16:02
Официальный курс доллара на выходные и понедельник - 57,83 руб, евро - 57,89 руб - ЦБ РФ
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.