Квартальная прибыль и выручка UnitedHealth Group увеличились

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания UnitedHealth Group сообщила о росте чистой прибыли по итогам II квартала текущего года до 5.07 млрд долл или 5.34 долл на акцию в сравнении с 4.27 млрд долл или 4/46 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 5.57 долл на акцию.

Выручка компании увеличилась на 12.6% до 80.33 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль UnitedHealth на уровне 5.21 долл на акцию и доходы в размере 79.68 млрд долл.

Компания повысила свой годовой прогноз по скорректированной прибыли на 2022 год с 21.2-21.7 долл на акцию до 21.4-21.9 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции UnitedHealth подорожали на 1.9%.