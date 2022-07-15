Курс доллара 57.8323   Курс евро 57.8851  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июля 2022 г.Объём промышленного производства в США в июне с...
вчера 16:19

Объём промышленного производства в США в июне сократился на 0.2%

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в июне сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в мае (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.1%.

По сравнению с июнем 2021 года объём промышленного производства в США расширился на 4.2%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в июне составил 80.0% против 80.3% в мае (пересмотрено с 79.0%). Годом ранее - в июне 2021 года показатель составлял 77.7%.

В среднем за 1972-2021 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

Другие новости

вчера
16:37
Боррель заявил, что предложит расширить список персональный санкций против РФ
вчера
16:30
Wells Fargo сообщил о снижении прибыли и выручки по результатам за II квартал
вчера
16:30
Еврокомиссия предлагает запрет на импорт золота из России – документ
вчера
16:20
Квартальная прибыль и выручка UnitedHealth Group увеличились
вчера
16:19
Объём промышленного производства в США в июне сократился на 0.2%
вчера
16:17
САНКЦИИ ЕС НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ НАПРАВЛЕНЫ НА ТОРГОВЛЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ МЕЖДУ ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ И РФ – РЕЛИЗ ЕК
вчера
16:08
Мантуров рассказал о новых целях Минпромторга РФ после назначения на пост вице-премьера
вчера
16:02
Официальный курс доллара на выходные и понедельник - 57,83 руб, евро - 57,89 руб - ЦБ РФ
вчера
15:52
За первое полугодие продажи компании Škoda Auto снизились на 30% - СМИ
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.