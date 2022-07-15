Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в июне сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в мае (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.1%.

По сравнению с июнем 2021 года объём промышленного производства в США расширился на 4.2%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в июне составил 80.0% против 80.3% в мае (пересмотрено с 79.0%). Годом ранее - в июне 2021 года показатель составлял 77.7%.

В среднем за 1972-2021 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.