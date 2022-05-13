Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 16 мая

Москва, 13 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;
02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за март;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за апрель;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за март;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за март;
05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае за март;
05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за март;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за апрель, предварительно;
12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за март;
12:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;
12:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;
15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за апрель;
15:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за май;
15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за апрель;
15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за март;
16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за февраль;
23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за март.