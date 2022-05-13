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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 мая 2022 г.Цены на импорт в США в апреле не изменились, це...
вчера 15:36

Цены на импорт в США в апреле не изменились, цены на экспорт выросли на 0.6%

Москва, 13 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в апреле не изменились по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 2.9% в марте (пересмотрено с +2.6%).

Аналитики прогнозировали рост апрельского показателя на 0.6%.

По сравнению с апрелем 2021 года цены на импорт увеличились на 12.0%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.6% после повышения на 4.1% в марте (пересмотрено с +4.5%).

По сравнению с апрелем 2021 года цены на экспорт выросли на 18.0%.

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