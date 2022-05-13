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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 мая 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 16 мая

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за март;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за апрель;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за март;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за март;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за март;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за март;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за апрель, предварительно;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за март;

12:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

12:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за апрель;

15:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за май;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за апрель;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за март;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за февраль;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за март.

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