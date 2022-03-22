Курс доллара 104.6819   Курс евро 115.6002  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости22 марта 2022 г.ЦБ начинает подключать банки к платформе "Знай ...
сегодня 12:01

ЦБ начинает подключать банки к платформе "Знай своего клиента"

Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 22 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России начинает подключать к платформе "Знай своего клиента" все кредитные организации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Регулятор предложил всем кредитным организациям постепенно подключаться к платформе "Знай своего клиента" (ЗСК) в пилотном режиме.Это даст им возможность убедиться в готовности своих программно-технических комплексов к полноценному информационному взаимодействию с Банком России с 1 июля 2022 года, как предусмотрено законом, а также избежать технологических проблем", - говорится в сообщении.

"Специалисты Банка России будут консультировать кредитные организации и оказывать им техническую поддержку. В течение нескольких месяцев предстоит отработать технологию, которая позволит регулятору ежедневно получать от банков информацию об их клиентах (юридических лицах и индивидуальных предпринимателях). Банк России, в свою очередь, будет передавать кредитным организациям сведения об уровне риска клиентов по антиотмывочному законодательству", - отмечают в ЦБ.

Другие новости

сегодня
12:24
Минфин РФ выплатил купон на 65.6 миллиона долларов по евробондам
сегодня
12:01
ЦБ начинает подключать банки к платформе "Знай своего клиента"
сегодня
10:03
Объём чистых заимствований государственного сектора Великобритании в январе увеличился на 12.3 млрд фунтов
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 22 марта
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 22 марта
вчера
10:06
Индекс цен производителей (PPI) Германии в январе увеличился на 1.4%
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.