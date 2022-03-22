ЦБ начинает подключать банки к платформе "Знай своего клиента"

Москва, 22 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России начинает подключать к платформе "Знай своего клиента" все кредитные организации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Регулятор предложил всем кредитным организациям постепенно подключаться к платформе "Знай своего клиента" (ЗСК) в пилотном режиме.Это даст им возможность убедиться в готовности своих программно-технических комплексов к полноценному информационному взаимодействию с Банком России с 1 июля 2022 года, как предусмотрено законом, а также избежать технологических проблем", - говорится в сообщении.

"Специалисты Банка России будут консультировать кредитные организации и оказывать им техническую поддержку. В течение нескольких месяцев предстоит отработать технологию, которая позволит регулятору ежедневно получать от банков информацию об их клиентах (юридических лицах и индивидуальных предпринимателях). Банк России, в свою очередь, будет передавать кредитным организациям сведения об уровне риска клиентов по антиотмывочному законодательству", - отмечают в ЦБ.