Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 22 марта

Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за январь;
12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за январь;
14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за март;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за февраль;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за февраль;
16:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за март;
17:35 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
18:15 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;
23:00 мск: Проект годового госбюджета Канады.