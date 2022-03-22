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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 марта 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 22 марта

Москва, 22 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за январь;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за январь;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за март;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за февраль;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за февраль;

16:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за март;

17:35 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

18:15 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

23:00 мск: Проект годового госбюджета Канады.

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