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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 марта 2022 г.Минфин РФ выплатил купон на 65.6 миллиона долла...
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Минфин РФ выплатил купон на 65.6 миллиона долларов по евробондам
Эмитенты:   Минфин РФ

Москва, 22 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Минфин России информирует, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2029 году (ISINRU000A0ZYYP9 / RU000A0ZYYN4) в сумме 65.63 млн долл. США сроком 21 марта 2022 г. получены НКО АО "Национальный расчетный депозитарий", - говорится в сообщении.

Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.

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