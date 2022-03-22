Минфин РФ выплатил купон на 65.6 миллиона долларов по евробондам

Москва, 22 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Минфин России информирует, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2029 году (ISINRU000A0ZYYP9 / RU000A0ZYYN4) в сумме 65.63 млн долл. США сроком 21 марта 2022 г. получены НКО АО "Национальный расчетный депозитарий", - говорится в сообщении.

Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.