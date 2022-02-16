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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 февраля 2022 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 18:09

Объём товарно-материальных запасов компаний США в декабре вырос на 2.1%

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в декабре вырос на 2.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 2.1% после увеличения на 1.5% в ноябре (пересмотрено с +1.3%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в декабре по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 0.7% с учетом сезонных колебаний после повышения на 1.1% в ноябре (пересмотрено с +0.7%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.29 против 1.25 в ноябре в сравнении с 1.35 в декабре 2020 года.

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