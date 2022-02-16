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вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 17 февраля

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за декабрь;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за январь;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за январь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за январь;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за январь;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за декабрь;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за декабрь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за январь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за январь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за февраль;

16:30 мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за IV квартал;

16:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за январь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за январь;

N/A мск: Саммит стран G-20.

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