Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.12 млн барр.

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 11 февраля, вырос на 1.12 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 1.33 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.55 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.9 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.1 млн барр., запасы бензина сократились на 0.923 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.546 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 2.4 млн барр.