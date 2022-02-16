Курс доллара 75.0141   Курс евро 85.3060  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 февраля 2022 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:36

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.12 млн барр.

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 11 февраля, вырос на 1.12 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 1.33 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.55 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.9 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.1 млн барр., запасы бензина сократились на 0.923 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.546 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 2.4 млн барр.

Другие новости

вчера
19:36
Запасы бензина в России находятся на максимуме с лета 2019 г - "Петромаркет"
вчера
19:00
Капуста подорожала больше всего в "борщевом наборе" в 2021 году
вчера
19:00
ГРЕЧКА С 5 ПО 11 ФЕВРАЛЯ ПОДОРОЖАЛА НА 0,26%, САХАР - НА 0,54%, ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО - НА 0,1%, ЯЙЦА ПОДЕШЕВЕЛИ НА 0,39% - РОССТАТ
вчера
18:46
Комитет Госдумы одобрил проект, упрощающий освоение дальневосточных гектаров
вчера
18:36
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.12 млн барр.
вчера
18:36
Добыча нефти в США за неделю по 11 февраля сохранилась на уровне 11,6 млн баррелей в сутки
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 17 февраля
вчера
18:10
Индекс деловой активности на рынке жилья США в феврале умеренно снизился
вчера
18:09
Объём товарно-материальных запасов компаний США в декабре вырос на 2.1%
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.