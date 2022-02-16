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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 февраля 2022 г.Объём промышленного производства в США в январе...
вчера 17:23

Объём промышленного производства в США в январе вырос на 1.4%

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в январе вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в декабре.

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 0.1%.

По сравнению с январём 2021 года объём промышленного производства в США расширился на 4.1%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в январе составил 77.6% против 76.6% в декабре (пересмотрено с 76.5%). Годом ранее - в январе 2021 года показатель составлял 75.0%.

В среднем за 1972-2021 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.5%.

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