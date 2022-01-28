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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 января 2022 г.Квартальная прибыльи выручка Caterpillar выросли
сегодня 16:48

Квартальная прибыльи выручка Caterpillar выросли

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель строительного оборудования Caterpillar во вторник сообщил о росте чистой прибыли по итогам за IV квартал 2021 года.

Скорректированная прибыль составила 2.69 долл на акцию по сравнению с 2.12 за аналогичный период прошлого года.

Доходы компании выросли до 13.8 млрд долл в сравнении с 11.2 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль Caterpillar на уровне 2.27 долл на акцию и доходы в размере 12.6 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 1%.

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