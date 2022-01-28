Чистая прибыль Colgate-Palmolive снизилась

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель косметических товаров, бытовой химии и кормов для животных Colgate-Palmolive сообщил о снижении чистой прибыли по результатам за IV квартал до 148 млн долл или до 0.18 долл на акцию против 647 млн долл или 0.75 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль увеличилась до 0.79 долл на акцию.

Выручка Colgate-Palmolive выросла до 4.4 млрд долл по сравнению с 4.32 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, прогнозировали выручку в размере 4.42 млрд долл и прибыль 0.77 долл на акцию.