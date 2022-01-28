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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 января 2022 г.Квартальная прибыль Chevron по результатам за I...
сегодня 16:14

Квартальная прибыль Chevron по результатам за IV квартал оказалась хуже прогноза аналитиков

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская нефтяная компания Chevron сегодня сообщила о чистой прибыли в IV квартале до 5.1 млрд долл или 2.63 долл на акцию по сравнению с убытком в размере 665 млн долл или 0.33 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 2.56 долл.

Выручка Chevron выросла почти в два раза до 45.337 млрд долл с 24.843 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 3.12 долл на акцию и выручку Chevron на уровне 45.337 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции подешевели на 3.7%.

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