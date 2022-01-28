Личные доходы американских потребителей в декабре выросли на 0.3%, потребительские расходы снизились на 0.6%

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в декабре выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в ноябре (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали повышение декабрьского показателя на 0.5%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце сократились на 0.2%.

Личные расходы американских потребителей в декабре снизились на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в ноябре (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики ожидали сокращения потребительских расходов в декабре на 0.6%.

Норма сбережений в декабре составила 7.9% против 7.2% месяцем ранее (пересмотрено с 6.9%).