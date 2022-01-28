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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 января 2022 г.Годовые темпы роста базовой инфляции в США в де...
сегодня 16:42

Годовые темпы роста базовой инфляции в США в декабре составили 4.9%

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в декабре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.

Темпы роста базовой инфляции за ноябрь составили также 0.5%.

В годовом исчислении индекс core PCE в декабре вырос на 4.9% в сравнении с +4.7% в ноябре.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в декабре вырос на 5.8%, ускорив темпы повышения с 5.7% в ноябре.

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