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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 января 2022 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
сегодня 18:05

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за январь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за январь пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением (68.8) и составил 67.2.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В декабре значение индекса составило 70.6.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце января составил 4.9%, как и в начале месяца, в сравнении с 4.8% в декабре.

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