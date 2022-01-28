Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за январь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за январь пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением (68.8) и составил 67.2.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В декабре значение индекса составило 70.6.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце января составил 4.9%, как и в начале месяца, в сравнении с 4.8% в декабре.