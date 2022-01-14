Объём товарно-материальных запасов компаний США в ноябре вырос на 1.3%

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в ноябре вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.3% после увеличения на 1.3% в октябре (пересмотрено с +1.2%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.7% с учетом сезонных колебаний после повышения на 2.2% в октябре (пересмотрено с +2.1%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.25 против 1.24 в октябре в сравнении с 1.35 в ноябре 2020 года.