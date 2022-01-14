Курс доллара 75.7668   Курс евро 86.8894  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости14 января 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 января

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за ноябрь;

03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за ноябрь;

05:00 мск: ВВП Китая за IV квартал;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за ноябрь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за ноябрь;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за ноябрь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за ноябрь;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за октябрь;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за ноябрь;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за декабрь;

16:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за декабрь;

18:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;

18:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за IV квартал;

18:30 мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

18:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны;

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.

Другие новости

вчера
20:55
ЦЕНА НЕФТИ МАРКИ BRENT ПРЕВЫСИЛА $86 ЗА БАРРЕЛЬ ВПЕРВЫЕ С 27 ОКТЯБРЯ - ДАННЫЕ ТОРГОВ
вчера
20:11
Депутаты от ЛДПР предлагают облагать налогом на роскошь машины дороже 4 млн руб
вчера
19:08
Премьер Латвии поручил минэкономики разработать меры для снижения тарифов на энергоресурсы
вчера
18:36
Соцсеть Likee заканчивает процедуры, связанные с открытием представительства в России
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 января
вчера
18:18
Фактическое потребление газа на Украине в 2021 г сократилось на 6,6% – "Оператор ГТС"
вчера
18:13
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США в январе снизился
вчера
18:11
Объём товарно-материальных запасов компаний США в ноябре вырос на 1.3%
вчера
17:52
Зампред ЦБ РФ Чистюхин с 17 января повышен до первого зампреда
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.