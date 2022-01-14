Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 января

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за ноябрь;

03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за ноябрь;

05:00 мск: ВВП Китая за IV квартал;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за ноябрь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за ноябрь;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за ноябрь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за ноябрь;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за октябрь;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за ноябрь;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за декабрь;

16:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за декабрь;

18:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;

18:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за IV квартал;

18:30 мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

18:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны;

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.