Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 января

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за ноябрь;
03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за ноябрь;
05:00 мск: ВВП Китая за IV квартал;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за ноябрь;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за ноябрь;
05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае за ноябрь;
05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за ноябрь;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за октябрь;
16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за ноябрь;
16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за декабрь;
16:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за декабрь;
18:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;
18:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за IV квартал;
18:30 мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;
18:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны;
N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.