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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 января 2022 г.Квартальная прибыль Citigroup сократилась
вчера 17:23

Квартальная прибыль Citigroup сократилась

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Citigroup сегодня сообщил о снижении прибыли по итогам за IV квартал 2021 года до 3.17 млрд долл или 1.46 долл на акцию по сравнению с 4.3 млрд долл или 1.92 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании увеличились до 17 млрд долл по сравнению с 16.8 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали доход в размере 16.85 млрд долл и прибыль 1.39 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Citigroup подешевели на 3.6%.

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