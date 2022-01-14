Квартальная прибыль Citigroup сократилась

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Citigroup сегодня сообщил о снижении прибыли по итогам за IV квартал 2021 года до 3.17 млрд долл или 1.46 долл на акцию по сравнению с 4.3 млрд долл или 1.92 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании увеличились до 17 млрд долл по сравнению с 16.8 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали доход в размере 16.85 млрд долл и прибыль 1.39 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Citigroup подешевели на 3.6%.