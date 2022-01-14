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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 января 2022 г.Объём промышленного производства в США в декабр...
вчера 17:19

Объём промышленного производства в США в декабре сократился на 0.1%

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в декабре сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.7% в ноябре (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с декабрём 2020 года объём промышленного производства в США расширился на 3.7%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в декабре составил 76.5% против 76.6% в ноябре (пересмотрено с 76.8%). Годом ранее - в декабре 2020 года показатель составлял 74.1%.

В среднем за 1972-2020 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

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