Wells Fargo сообщил о росте прибыли и выручки по результатам за IV квартал

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Wells Fargo сообщил о росте прибыли по итогам за IV квартал 2021 года до 5.75 млрд долл или 1.38 долл на акцию по сравнению с 3.09 млрд долл или 0.66 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы банка увеличились до 20.86 млрд долл по сравнению с 18.49 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Wells Fargo в размере 1.11 долл на акцию и доходы на уровне 18.79 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции Wells Fargo подорожали на 2%.