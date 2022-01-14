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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 января 2022 г.Цены на импорт в США в декабре снизились
вчера 16:38

Цены на импорт в США в декабре снизились

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в декабре снизились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в ноябре.

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с декабрём 2020 года цены на импорт увеличились на 10.4%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце снизились на 1.8% после повышения на 0.8% в ноябре (пересмотрено с +1.0%).

По сравнению с декабрём 2020 года цены на экспорт выросли на 14.7%.

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