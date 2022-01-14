Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в декабре сократился на 1.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали нулевое изменение показателя после повышения на 0.2% в ноябре (пересмотрено с +0.3%).

По сравнению с декабрём 2020 года показатель вырос на 16.9%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в декабре снизился на 2.3% после повышения на 0.1% месяцем ранее (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с декабрём 2020 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 18.8%.