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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 января 2022 г.Объём розничных продаж в США в декабре сократил...
вчера 16:34

Объём розничных продаж в США в декабре сократился на 1.9%

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в декабре сократился на 1.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали нулевое изменение показателя после повышения на 0.2% в ноябре (пересмотрено с +0.3%).

По сравнению с декабрём 2020 года показатель вырос на 16.9%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в декабре снизился на 2.3% после повышения на 0.1% месяцем ранее (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с декабрём 2020 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 18.8%.

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