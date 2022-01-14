Квартальная прибыль и выручка инвестиционной компании BlackRock изменились разнонаправленно

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская инвестиционная компания BlackRock сообщила о росте прибыли в IV квартале текущего года до 1.64 млрд долл или до 10.63 долл на акцию по сравнению с 1.55 млрд долл или 10.02 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль увеличилась до 10.42 долл на акцию с 10.18 долл на акцию годом ранее.

Выручка компании выросла до 5.1 млрд долл с 4.48 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль BlackRock на уровне 10.16 долл на акцию и доходы в размере 5.16 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете после публикации квартальной отчетности акции BlackRock подешевели на 2%.