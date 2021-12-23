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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 декабря 2021 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:49

Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 8 тыс.

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 декабря, не изменилось по сравнению с предыдущей неделей и составило 205 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 200 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 205 тыс., пересмотрено с 206 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 206.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 декабря, сократилось на 8 тыс. и составило 1.859 млн (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 1.770 млн). Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону повышения до 1.867 млн с 1.845 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 49 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.920 млн (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 1.731 млн).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 4 декабря, сократилось на 320.5 тыс. и составило 2.14 млн. В аналогичный период 2020 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 21.03 млн.

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