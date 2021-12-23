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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 декабря 2021 г.Личные доходы американских потребителей в ноябр...
вчера 16:36

Личные доходы американских потребителей в ноябре выросли на 0.4%, потребительские расходы увеличились на 0.6%

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в ноябре выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в октябре.

Аналитики прогнозировали повышение ноябрьского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце сократились на 0.2%.

Личные расходы американских потребителей в ноябре расширились на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.4% в октябре (пересмотрено с +1.3%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в октябре на 0.6%.

Норма сбережений в ноябре составила 6.9% против 7.1% месяцем ранее (пересмотрено с 7.3%).

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