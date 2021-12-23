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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 декабря 2021 г.Годовые темпы роста базовой инфляции в США в но...
вчера 16:40

Годовые темпы роста базовой инфляции в США в ноябре составили 4.7%

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в ноябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

Темпы роста инфляции за октябрь были пересмотрены в сторону повышения до 0.5 с 0.4%.

В годовом исчислении индекс core PCE в ноябре вырос на 4.7% в сравнении с +4.2% в октябре (пересмотрено с +4.1%).

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в ноябре вырос на 5.7%, ускорив темпы повышения с 5.1% в октябре (пересмотрено с +5.0%).

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