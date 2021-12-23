Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в ноябре вырос на 2.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 1.9%.

В октябре объём заказов на товары длительного пользования снизился на 0.4% (пересмотрено с (-0.5%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в ноябре вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.6%.

В октябре показатель увеличился на 0.3% (пересмотрено с +0.5%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в ноябре сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после его роста на 0.7% в октябре (пересмотрено с +0.6%).