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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 декабря 2021 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 18:05

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за декабрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за декабрь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (70.4) и составил 70.6.

Аналитики прогнозировали сохранения показателя без пересмотра.

В ноябре значение индекса составило 67.4.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце декабря составил 4.8% в сравнении с 4.9% в начале месяца и 4.9% в ноябре.

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