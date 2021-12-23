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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 декабря 2021 г.Продажи новых домов в США в ноябре выросли на 1...
вчера 18:12

Продажи новых домов в США в ноябре выросли на 12.4% (расширенное сообщение)

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в ноябре выросли на 12.4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 744 тыс. домов в годовом исчислении.

В октябре продажи новых домов составили 662 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 745 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в ноябре число проданных новых домов составит 770 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с ноябрём 2020 года продажи новых домов сократились на 14%.

В целом, в прошлом месяце было продано 53 тыс. новых домов против 51 тыс. в октябре и 58 тыс. в сентябре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 17 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (12 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (12 тыс. домов) и от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 7 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 416.9 тыс. долл против 408.7 тыс. в октябре и 405.3 тыс. в сентябре. В ноябре 2020 года медианная цена проданного дома составляла 350.8 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 481.7 тыс. долл против 478.2 тыс. в октябре и 461.8 тыс. в сентябре. В ноябре 2020 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 396.1 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец ноября составили 402 тыс. единиц против 392 тыс. в октябре и 380 тыс. в сентябре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 6.5 месяца против 7.1 в октябре и 6.3 в сентябре.

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